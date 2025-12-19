Институт изучения войны оценил ход действий на фронте. По данным аналитиков, и Силы обороны, и оккупанты имеют успехи, передает 24 Канал.
Где продвинулись Силы обороны, а где оккупанты?
Украинские силы недавно продвинулись на Северском направлении. Геолоцированные видеокадры за 17 декабря показывают, как подразделения российского дронового отряда Black Raven наносят удары по ВСУ в западной части Федоровки (на юго-запад от Северска), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе.
Между тем геолоцированные снимки за 18 декабря, свидетельствуют, что Силы обороны недавно продвинулись в центральной части Затишья (на северо-восток от Покровска).
Фото за 17 декабря также показывают, что враг недавно продвинулся в тактической зоне Константиновка – Дружковка, а именно на северных окраинах Иванополья (на юг от Константиновки).
Обратите внимание! Геолоцированные видеоматериалы, опубликованные 16 декабря, свидетельствуют, что украинские силы недавно удерживали позиции или продвинулись на восток от Берестка – в районе, где российские источники ранее заявляли о присутствии оккупантов.
Видеоматериалы за 18 декабря показывают, что что российские войска недавно продвинулись в восточной части Гуляйполя и в центральной части Варваровки (на северо-запад от Гуляйполя).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какова ситуация на фронте?
- Офицер одной из бригад на Купянском направлении сообщил, что после недавних успехов Сил обороны в городе российские войска усилили ракетные удары и атаки управляемыми авиабомбами по позициям ВСУ в Купянске. По его словам, оккупанты бьют без разбора по всем объектам, которые могут считать украинскими укреплениями. Также он отметил, что удары по Купянску-Узловому направлены на то, чтобы в будущем восстановить работу железной дороги и улучшить логистику для дальнейшего наступления.
- Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире 24 Канала заявил, что враг уже зашел и закрепился в значительной части Покровска, а украинские военные ведут бои за логистические маршруты, через которые ранее обеспечивали гарнизон в Мирнограде. Сейчас украинские подразделения фактически вынуждены вести круговую оборону, и ситуация становится все более критической. Романенко подчеркнул, что перед командованием может встать вопрос своевременного отхода, чтобы сохранить жизни военных и перейти на более выгодные позиции.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". По его словам, Силы обороны Украины отбросили оккупантов от Купянска и вернули под контроль почти 90% территории города. На Покровском направлении благодаря контрнаступлению удалось вернуть контроль над 16 квадратными километрами в северной части города и 56 квадратными километрами в районах Гришиного, Котлиного и Удачного.