Украинские силы продвинулись на Северском направлении и в районе Покровска. Оккупанты наступают в тактической зоне Константиновка – Дружковка и восточной части Гуляйполя.

На Купянском направлении после успехов ВСУ российские войска усилили ракетные и авиаудары по позициям в Купянске, нанося удары по всем возможным украинским укреплениям. Удары по Купянску-Узловому направлены на восстановление железной дороги и улучшение логистики для наступления.