Інститут вивчення війни оцінив перебіг дій на фронті. За даними аналітиків, і Сили оборони, і окупанти мають успіхи, передає 24 Канал.

Дивіться також Скільки ще триватиме війна: відверте інтерв'ю ветерана про фронт, мобілізацію та проблему СЗЧ

Де просунулися Сили оборони, а де окупанти?

Українські сили нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолоковані відеокадри за 17 грудня показують, як підрозділи російського дронового загону Black Raven завдають ударів по ЗСУ у західній частині Федорівки (на південний захід від Сіверська), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.

Тим часом геолоковані знімки за 18 грудня, свідчать, що Сили оборони нещодавно просунулися в центральній частині Затишка (на північний схід від Покровська).

Фото за 17 грудня також показують, що ворог нещодавно просунувся у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка, а саме на північних околицях Іванопілля (на південь від Костянтинівки).

Зверніть увагу! Геолоковані відеоматеріали, опубліковані 16 грудня, свідчать, що українські сили нещодавно утримували позиції або просунулися на схід від Берестка – у районі, де російські джерела раніше заявляли про присутність окупантів.

Відеоматеріали за 18 грудня показують, що що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Гуляйполя та в центральній частині Варварівки (на північний захід від Гуляйполя).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?