Інститут вивчення війни оцінив перебіг дій на фронті. За даними аналітиків, і Сили оборони, і окупанти мають успіхи, передає 24 Канал.
Де просунулися Сили оборони, а де окупанти?
Українські сили нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолоковані відеокадри за 17 грудня показують, як підрозділи російського дронового загону Black Raven завдають ударів по ЗСУ у західній частині Федорівки (на південний захід від Сіверська), що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі.
Тим часом геолоковані знімки за 18 грудня, свідчать, що Сили оборони нещодавно просунулися в центральній частині Затишка (на північний схід від Покровська).
Фото за 17 грудня також показують, що ворог нещодавно просунувся у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка, а саме на північних околицях Іванопілля (на південь від Костянтинівки).
Зверніть увагу! Геолоковані відеоматеріали, опубліковані 16 грудня, свідчать, що українські сили нещодавно утримували позиції або просунулися на схід від Берестка – у районі, де російські джерела раніше заявляли про присутність окупантів.
Відеоматеріали за 18 грудня показують, що що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Гуляйполя та в центральній частині Варварівки (на північний захід від Гуляйполя).
Де змінилася лінія фронту / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- Офіцер однієї з бригад на Куп'янському напрямку повідомив, що після нещодавніх успіхів Сил оборони в місті російські війська посилили ракетні удари та атаки керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ в Куп'янську. За його словами, окупанти б'ють без розбору по всіх об'єктах, які можуть вважати українськими укріпленнями. Також він зазначив, що удари по Куп'янську-Вузловому спрямовані на те, щоб у майбутньому відновити роботу залізниці та покращити логістику для подальшого наступу.
- Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу заявив, що ворог уже зайшов і закріпився в значній частині Покровська, а українські військові ведуть бої за логістичні маршрути, через які раніше забезпечували гарнізон у Мирнограді. Наразі українські підрозділи фактично змушені вести кругову оборону, і ситуація стає дедалі критичнішою. Романенко підкреслив, що перед командуванням може постати питання своєчасного відходу, щоб зберегти життя військових і перейти на більш вигідні позиції.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". За його словами, Сили оборони України відкинули окупантів від Куп'янська та повернули під контроль майже 90% території міста. На Покровському напрямку завдяки контрнаступу вдалося повернути контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста та 56 квадратними кілометрами у районах Гришиного, Котлиного й Удачного.