Степень повреждений и бортовой номер вражеского судна еще уточняются. Известно, что речь идет о корабле проекта 22460 "Охотник", также известный как класс "Рубин", передает 24 Канал.

Что известно о корабле проекта "Охотник"?

Это серия прибрежных патрульных кораблей, созданных для пограничной службы ФСБ России.

Основное назначение этих судов – охрана морской государственной границы, патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, а также сопровождение судов и выполнение поисково-спасательных задач.

Из-за своих размеров и вооружения их иногда условно относят к малым корветам, хотя формально они не входят в состав Военно-морского флота России.

Корабли проекта 22460 имеют водоизмещение около 700 – 750 тонн, длину примерно 62 метра и экипаж в среднем около 20 человек.

Они способны развивать скорость до 27 – 30 узлов, имеют дальность хода до 3,5 тысячи морских миль и автономность плавания до 30 суток, что позволяет длительное патрулирование без захода в порт.

Силовая установка дизельная, с двумя гребными винтами.

Вооружение корабля зависит от конкретной модификации, но обычно включает 6-ствольную 30-мм артиллерийскую установку АК-630М, два крупнокалиберных пулемета "Корд" калибра 12,7 мм и переносные зенитные ракетные комплексы для противовоздушной обороны.

Корабль оборудован современными навигационными радарами, оптико-электронными системами наблюдения и управления огнем, что позволяет действовать днем и ночью.

На корме есть взлетно-посадочная площадка для легкого вертолета или беспилотного летательного аппарата, который используется для разведки и контроля морской обстановки.

Корпус корабля стальной, с повышенной живучестью, а сама конструкция имеет элементы снижения радиолокационной заметности.

Проект разрабатывался с учетом длительного пребывания экипажа в море, поэтому условия службы считаются относительно комфортными для корабля такого класса. Первые корабли этого проекта начали поступать на службу с 2010 года.

Они эксплуатируются в различных морских регионах, в частности в Черном, Азовском и Каспийском морях.

Во время полномасштабной войны против Украины корабли проекта 22460 используются Россией для охраны тыловых районов, патрулирования и обеспечения безопасности побережья, а также могут привлекаться к вспомогательным военным задачам.

Какой именно корабль могли поразить в Каспийском море?

Аналитики OSINT-проекта Киберборошно предполагают, что Силы обороны атаковали корабль "Расул Гамзатов". На фото пораженного судна, которое опубликовали украинские военные, можно заметить пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Гибка". Такая установка есть на вооружении только у "Расула Гамзатова".

Вероятнее всего, украинские дроны подбили "Рамсула Гамзатова" / Фото ССО

Этот пограничный сторожевой корабль спустили на воду в 2019 году. Именно эта версия корабля получила усиленное вооружение: зенитный ракетный комплекс для защиты от воздушных атак, а также противотанковую систему "Атака". По замыслу российского командования, эта система должна была позволять поражать бронетехнику и другие наземные цели во время действий в прибрежной зоне или в бухтах противника.

Корабль также оборудован взлетной площадкой для легких морских вертолетов. Стоимость этого "усиленного" корабля оценивается примерно в 120 миллионов долларов, что почти соответствует цене малых ракетных катеров, которые при значительно меньшей стоимости имеют гораздо более мощное вооружение.

После провала планов быстрого захвата Украины в начале полномасштабного вторжения российское командование начало срочно искать корабли, которые можно было бы быстро перебросить в Черное и Азовское моря или в Крым. В апреле 2022 года Россия попыталась перевести из Каспийского моря новейший патрульный корабль проекта 22460 "Расул Гамзатов".

Однако во время аварии с буксиром корабль получил повреждения винто-моторной группы, после чего надолго стал на ремонт.

Только в сентябре 2025 года "Расул Гамзатов" впервые после ремонта снова появился на публике – корабль принял участие в официальном визите в порт Баку.

