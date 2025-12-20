Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.
Чи погодиться Україна на нові перемовини?
Президент Зеленський пояснив, що подібний формат перемовин вже проводили раніше у Туреччині. Ті зустрічі, мовляв, не мали повноцінного результату, якого очікує Україна. Однак важливим досягненням стали обміни полоненими.
Зеленський додав, що якщо перемовини принесуть результати, то Україна підтримає пропозицію США.
Якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обмін, або результатом тристоронньої зустрічі радників може бути домовленість про зустріч лідерів – я не можу бути проти,
– запевнив Зеленський.
Мирний план для України: останні заяви
Раніше лідер України вже висловлювався щодо переговорів між Україною та Росією. Проте Зеленський наполягав на участі Європи в перемовинах.
У Маямі на 20 грудня заплановані переговори між представниками США та Росії щодо мирного плану. За інформацією Reuters, участь у зустрічі може взяти держсекретар США Марко Рубіо.
Bloomberg писав, що США разом з Європою підготували план безпекових гарантій для України. Йдеться про чисельність української армії, підтримку союзників і розміщення багатонаціональних сил в країні.