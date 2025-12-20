Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника міністра енергетики України Миколи Колісника в етері національного маратону.

Чому скоротиться тривалість графіків відключень?

Микола Колісник пояснив, що внаслідок перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури вдалося додатково вивільнити щонайменше 800 мегаватів електроенергії для потреб споживачів.

Це дозволить скоротити тривалість графіків відключень для побутових споживачів і промисловості,

– зазначив заступник міністра енергетики.

Він додав, що громадяни відчують вивільнення потужності лише після того, як військові адміністрації та обленерго виконають всі технічні заходи.

Яка зараз ситуація зі світлом в Україні?