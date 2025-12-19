Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Тривога у Миколаївській області пролунала о 22:10 19 грудня. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники, що рухаються до Миколаєва.
БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня!
– писали військові.
О 22:32 Повітряні сили закликали жителів Миколаєва прямувати в укриття. Приблизно тоді, за даними кореспондентів 24 Каналу, й пролунали вибухи.
Про гучні звуки у Миколаєві писав також і мер Олександр Сєнкевич. За його даними, вибухи у місті чули двічі: о 22:18 та о 22:34.
Також, за даними кореспондентів 24 Каналу, у Миколаєві частково зникло світло після атаки. О 22:49 у місті знову чули вибухи.