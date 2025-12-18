Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Повідомлення про вибухи з'явилося о 14:46. Зазначимо, що до цього тимчасовий виконувач обов'язків очільника ОВА Владислав Гайваненко повідомляв, що країна-агресорка спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники.
Загрозу для міста оголошували й у Повітряних силах. Там о 13:54 попередили про ворожі БпЛА на Дніпро із заходу.
Згодом з'явилася інформація, що після вибухів у місті спостерігається задимлення.
У Дніпрі підіймається дим після вибухів / Фото: "Дніпро оперативний"
Більше про попередні атаки на Дніпро та область
Нещодавно російські війська завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури, унаслідок чого на Дніпропетровщині було знеструмлено контактну мережу залізниці. Через пошкодження фіксували затримки руху потягів у регіоні.
Також у ніч проти 13 грудня в Дніпрі пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа в одній із будівель.
Водночас тоді ж у Нікопольському районі внаслідок обстрілів поранення дістали двоє чоловіків. За інформацією сил ППО, у нічний та ранковий час над територією Дніпропетровської області було знищено 14 ворожих безпілотників.