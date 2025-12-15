Через це затримується низка потягів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів

Що відомо про затримки потягів 15 грудня?

Станом на 08:37 залізничники вивели резервні тепловози, а енергетики поступово відновлювали рух електротягою. Попри це, затримуються потяги, що рухаються через Дніпропетровщину, зокрема:

№119 Дніпро – Холм (+ 3 години);

№120 Холм – Дніпро (+ 3 години 40 хвилин);

№75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4 години 25 хвилин);

№37/38 Київ – Запоріжжя (+ 4 години 10 хвилин);

№79/80 Дніпро – Львів (+ 6 годин 30 хвилин).

Зверніть увагу! За відхиленнями від розкладу можна стежити на порталі УЗ за посиланням.

Деякі приміські поїзди напрямку Дніпра та Кривого Рогу також курсуватимуть із затримками. Зокрема, №6008 П'ятихатки – Дніпро (+ 3 години), а №6501 П'ятихатки – Кривий Ріг (+ 4 години).

Графік затримки потягів 14 грудня: дивіться фото

Інші новини про Укрзалізницю: