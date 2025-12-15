Через це затримується низка потягів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Що відомо про затримки потягів 15 грудня?
Станом на 08:37 залізничники вивели резервні тепловози, а енергетики поступово відновлювали рух електротягою. Попри це, затримуються потяги, що рухаються через Дніпропетровщину, зокрема:
- №119 Дніпро – Холм (+ 3 години);
- №120 Холм – Дніпро (+ 3 години 40 хвилин);
- №75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4 години 25 хвилин);
- №37/38 Київ – Запоріжжя (+ 4 години 10 хвилин);
- №79/80 Дніпро – Львів (+ 6 годин 30 хвилин).
Зверніть увагу! За відхиленнями від розкладу можна стежити на порталі УЗ за посиланням.
Деякі приміські поїзди напрямку Дніпра та Кривого Рогу також курсуватимуть із затримками. Зокрема, №6008 П'ятихатки – Дніпро (+ 3 години), а №6501 П'ятихатки – Кривий Ріг (+ 4 години).
Графік затримки потягів 14 грудня: дивіться фото
Напередодні через ворожий обстріл постраждала інфраструктура Одещини. Через це в приміському русі залізницею 13 грудня запровадили зміни: деякі потяги тимчасово не курсуватимуть.
Нагадаємо, 6 грудня росіяни вдарили по вузловій станції Фастів, згодом рух потягів через неї відновили. Замість зруйнованої будівлі побудують новий вокзал.
Інцидент з собакою трапився на станції Татарів – Буковель, де під час кількахвилинної зупинки потяга всередину випадково зайшла тварина. Її погодували, але висадили лише за 35 кілометрів – на станції Яремче