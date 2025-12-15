Из-за этого задерживается ряд поездов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов

Что известно о задержках поездов 15 декабря?

По состоянию на 08:37 железнодорожники вывели резервные тепловозы, а энергетики постепенно восстанавливали движение электротягой. Несмотря на это, задерживаются поезда, движущиеся через Днепропетровскую область, в частности:

№119 Днепр – Холм (+ 3 часа);

№120 Холм – Днепр (+ 3 часа 40 минут);

№75/76 Киев – Кривой Рог (+ 4 часа 25 минут);

№37/38 Киев – Запорожье (+ 4 часа 10 минут);

№79/80 Днепр – Львов (+ 6 часов 30 минут).

Обратите внимание! За отклонениями от расписания можно следить на портале УЗ по ссылке.

Некоторые пригородные поезда в направлении Днепра и Кривого Рога также будут курсировать с задержками. В частности, №6008 Пятихатки – Днепр (+ 3 часа), а №6501 Пятихатки – Кривой Рог (+ 4 часа).

График задержки поездов 14 декабря: смотрите фото

Другие новости об Укрзализныце: