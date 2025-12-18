Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Днепре?
Сообщение о взрывах появилось в 14:46. Отметим, что до этого временно исполняющий обязанности главы ОГА Владислав Гайваненко сообщал, что страна-агрессор направила на Днепропетровщину беспилотники.
Угрозу для города объявляли и в Воздушных силах. Там в 13:54 предупредили о вражеских БПЛА на Днепр с запада.
Позже появилась информация о том, что после взрывов в городе наблюдается задымление.
В Днепре поднимается дым после взрывов / Фото: "Днепр оперативный"
Недавно российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры, в результате чего в Днепропетровской области была обесточена контактная сеть железной дороги. Из-за повреждений фиксировались задержки движения поездов в регионе.
Также в ночь на 13 декабря в Днепре прогремели взрывы, после которых в одном из зданий возник пожар.
В то же время в Никопольском районе вследствие обстрелов ранения получили двое мужчин. По данным сил ПВО, в ночные и утренние часы над территорией Днепропетровской области были уничтожены 14 вражеских беспилотников.