Однако эксперты по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед в интервью "РБК-Украина" утверждают, что падение города даст Кремлю возможность перегруппировать свои силы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны контролируют 90% Купянска и вернули часть Покровска, – Сырский

Каких изменений на фронте ожидать, если Покровск упадет?

Эксперты считают, что после возможного захвата Покровска вражеская армия не сможет сразу осуществить прорыв дальше на запад. Продвижение оккупантов будет сдерживать позиционный характер войны, украинские укрепления и сложный рельеф.

В то же время захват города может дать Кремлю возможность перебросить значительные силы на другие участки фронта. Россия получит возможность высвободить боевые ресурсы, которые сейчас задействованы в изнурительных боях за город. Речь идет как минимум о двух общевойсковых армиях – 51-й (бывший 1-й армейский корпус "ДНР", Южный военный округ) и 2-й ОВА (Центральный военный округ).

Известно, что 2-я общевойсковая армия работает внутри Покровско-Мирноградской агломерации, тогда как 51-я пытается одновременно закрыть этот "котел" с севера и расширить его в направлении севера и северо-запада от Покровска в сторону Доброполья. Именно эти бои значительно затормозили продвижение российской армии.

По оценкам аналитиков, в случае падения города Россия сможет перебросить высвобожденные подразделения в район Гуляйполя, на восток Запорожской области или в направлении Днепропетровщины. Там последние российские успехи создают дополнительную угрозу для украинских защитников, а также для так называемого "фортификационного пояса".

Также аналитики считают, что после изнурительной кампании на Покровске со значительными потерями личного состава, российским подразделениям понадобится время на восстановление.

Какова сейчас ситуация на Покровском направлении?