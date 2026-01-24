О ситуации в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о проблемах с теплом и водой в Киеве?

По информации Кличко, перебои начались еще ночью. Так, около 3:30 на левом берегу фиксировали проблемы с теплом и водой.

На утро стало известно, что из-за массированного удара противника и повреждения критической инфраструктуры в столице почти 6000 домов остались без отопления.

Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января,

– объяснил мэр города.

Кличко также добавил, что проблемы с водоснабжением есть на левом берегу Киева, а также кое-где на правом. В то же время он отметил, что коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Впоследствии в ДТЭК объяснили ситуацию с электроснабжением в Киеве после массированной атаки.

Обратите внимание! 88 000 семей временно остались без света.

Энергетики уточнили, что из-за массированной атаки без электричества осталась часть домов в Деснянском районе. Там также напомнили, что в столице сейчас действуют экстренные отключения света.

В ДТЭК добавили, бригады энергетиков работают без остановок, несмотря на сложные безопасностные и погодные условия.

Какие последствия вражеского обстрела в Украине?