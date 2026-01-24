О ситуации в столице рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о проблемах с теплом и водой в Киеве?
По информации Кличко, перебои начались еще ночью. Так, около 3:30 на левом берегу фиксировали проблемы с теплом и водой.
На утро стало известно, что из-за массированного удара противника и повреждения критической инфраструктуры в столице почти 6000 домов остались без отопления.
Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января,
– объяснил мэр города.
Кличко также добавил, что проблемы с водоснабжением есть на левом берегу Киева, а также кое-где на правом. В то же время он отметил, что коммунальщики и энергетики работают, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.
Впоследствии в ДТЭК объяснили ситуацию с электроснабжением в Киеве после массированной атаки.
Обратите внимание! 88 000 семей временно остались без света.
Энергетики уточнили, что из-за массированной атаки без электричества осталась часть домов в Деснянском районе. Там также напомнили, что в столице сейчас действуют экстренные отключения света.
В ДТЭК добавили, бригады энергетиков работают без остановок, несмотря на сложные безопасностные и погодные условия.
Какие последствия вражеского обстрела в Украине?
Российские войска ночью и утром 24 января несколькими волнами запускали ударные беспилотники по Харькову, Киеву и Киевской области. Кроме этого, осуществляли артиллерийские обстрелы Кременчуга, Сум, а также отдельных территорий Житомирщины и Черниговщины.
После масштабного ночного удара по Чернигову практически весь город обесточен, вероятнее всего из-за повреждения важного энергообъекта в Нежинском районе.
Под ударом был и Харьков. Город атаковали более 20 вражеских дронов. Из-за этого последствия фиксировали в двух районах города. Пострадали 19 человек.
К тому же в результате вражеского обстрела существенно пострадала кондитерская фабрика Roshen в Голосеевском районе столицы.