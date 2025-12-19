Об этом сообщают корреспонденты 24 канала.

Тревога в Николаевской области прозвучала в 22:10 19 декабря. Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках, движущихся к Николаеву.

БпЛА в направлении Николаева с юга!

– писали военные.

В 22:32 Воздушные силы призвали жителей Николаева направляться в укрытие. Примерно тогда, по данным корреспондентов 24 Канала, и раздались взрывы.

О громких звуках в Николаеве писал также и мэр Александр Сенкевич. По его данным, взрывы в городе слышали дважды: в 22:18 и в 22:34.