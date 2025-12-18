Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на місто, пише 24 Канал із посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА.

Що відомо про вибухи в Кривому Розі?

Ввечері 17 грудня у місті пролунали сигнали повітряної тривоги – монітори повідомили про рух БпЛА. Згодом, о 23:37, керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що ворожі цілі влучили у приватний сектор Кривого Рогу. У ПвК "Схід" заявили, що над Дніпропетровщиною було збито 8 російських безпілотників. Безпосередньо у Кривому Розі фіксували 5.

Рятувальники одразу прибули на місце події, а вже о 00:50 загоряння були ліквідовані. Для допомоги постраждалим внаслідок атаки було розгорнуто штаб допомоги, а будматеріали з матеріального резерву міста доставили туди орієнтовно протягом години. Також у штабі місцеві, чиї домівки пошкоджено, можуть написати заяву на допомогу від міста.

Внаслідок атаки російських безпілотників загорілись господарські споруди, пошкоджено 14 житлових будинків, заклад культури, адмінбудівлю, гаражі, ЛЕП, газопровід. У деяких будинках відсутня електрика, однак фахівці вже працюють над її відновленням.

Станом на ранок 18 грудня очільник Ради оборони Кривого Рогу повідомив про чотирьох поранених: жінок віком 67 та 71 рік та двох чоловіків віком 58 та 83 роки. Наразі госпіталізовано одну жінку – у стані середньої важкості.

Вілкул заявив, що всі служби міста, транспорт, лікарні та соцустанови працюють у звичному режимі.

Перші кадри після удару по Кривому Рогу: дивіться відео

Де ще чули вибухи цієї ночі?