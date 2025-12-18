Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників на місто, пише 24 Канал із посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА.
Що відомо про вибухи в Кривому Розі?
Ввечері 17 грудня у місті пролунали сигнали повітряної тривоги – монітори повідомили про рух БпЛА. Згодом, о 23:37, керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що ворожі цілі влучили у приватний сектор Кривого Рогу. У ПвК "Схід" заявили, що над Дніпропетровщиною було збито 8 російських безпілотників. Безпосередньо у Кривому Розі фіксували 5.
Рятувальники одразу прибули на місце події, а вже о 00:50 загоряння були ліквідовані. Для допомоги постраждалим внаслідок атаки було розгорнуто штаб допомоги, а будматеріали з матеріального резерву міста доставили туди орієнтовно протягом години. Також у штабі місцеві, чиї домівки пошкоджено, можуть написати заяву на допомогу від міста.
Внаслідок атаки російських безпілотників загорілись господарські споруди, пошкоджено 14 житлових будинків, заклад культури, адмінбудівлю, гаражі, ЛЕП, газопровід. У деяких будинках відсутня електрика, однак фахівці вже працюють над її відновленням.
Станом на ранок 18 грудня очільник Ради оборони Кривого Рогу повідомив про чотирьох поранених: жінок віком 67 та 71 рік та двох чоловіків віком 58 та 83 роки. Наразі госпіталізовано одну жінку – у стані середньої важкості.
Вілкул заявив, що всі служби міста, транспорт, лікарні та соцустанови працюють у звичному режимі.
Перші кадри після удару по Кривому Рогу: дивіться відео
Де ще чули вибухи цієї ночі?
Зранку 18 грудня у Запоріжжі прогриміло декілька вибухів. Ворог ударив КАБами у житловий будинок та гаражний кооператив. Крім того, від вибухової хвилі пошкоджено дев'ятиповерхівку поруч.
Ворожі безпілотники прямували на Черкащину. В ніч на 18 грудня росіяни цілили передусім по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше півтора десятка приватних будинків. До медиків звернулось шестеро поранених.
Також вибухи чули на Сумщині – ворог атакував місто двома БпЛА, та на Миколаївщині – росіяни били по енергетиці. Внаслідок цього було знеструмлено населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.