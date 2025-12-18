Внаслідок атаки є руйнування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Повітряну тривогу у Запорізькому районі оголосили о 6:16. Згодом Федоров попередив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та Запоріжжі й закликав до відбою залишатися у безпечних місцях. Вже за кілька хвилин у місті було гучно.

Наслідки атаки на Запоріжжя: відео Запорізької ОВА

За словами Федорова, внаслідок цього пошкоджено житловий будинок та гаражний кооператив. Девʼятиповерхівка, яка розташована поруч, зазнала пошкоджень внаслідок вибухової хвилі.

Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку / Фото Запорізької ОВА

