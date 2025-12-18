В результате атаки есть разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также Россия цинично ударила вблизи АТБ в Запорожье: полиция показала первые кадры после атаки

Какие последствия атаки на Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожском районе объявили в 6:16. Впоследствии Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и Запорожье и призвал до отбоя оставаться в безопасных местах. Уже через несколько минут в городе было шумно.

Последствия атаки на Запорожье: видео Запорожской ОВА

По словам Федорова, в результате этого повреждены жилой дом и гаражный кооператив. Девятиэтажка, которая расположена рядом, получила повреждения в результате взрывной волны.

Взрывной волной повреждена многоэтажка / Фото Запорожской ОВА

Россия регулярно атакует Запорожье: коротко о последствиях