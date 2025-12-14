После удара патрульные немедленно бок о бок с другими службами помогали раненым, эвакуировали людей в безопасные места и передавали их медикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Что известно об атаке на Запорожье?
Утром в воскресенье, 14 декабря, российская оккупационная армия атаковала Запорожье КАБами. Под вражеским ударом оказался супермаркет АТБ в одном из микрорайонов города. В результате по меньшей мере 14 человек ранены, среди них двое спасателей и один полицейский. Также помощь врачей понадобилась шестилетнему ребенку.
Последствия атаки на Запорожье: видео патрульной полиции
Билошицкий отметил, что враг нанес повторные удары во время спасения людей. Именно из-за повторных атак ранения получил патрульный и спасатели.
Какие еще города атаковала Россия?
В ночь на 14 декабря Россия снова массированно ударила по Одесской области. В результате этого повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Сейчас сведений о пострадавших нет.
Всего этой ночью россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" и 138 ударных БПЛА. Воздушные силы Украины сбили/подавлили 110 вражеских БПЛА, но зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных беспилотников на 6 локациях.
Кроме этого, в Сумах утром 14 декабря прогремели взрывы. После этого в некоторых районах начались перебои со светом. В Сумском городском совете впоследствии отметили, что в связи с вражеской атакой и перебоями в электроснабжении, с 10:40 были обесточены объекты КП "Горводоканал".