После удара патрульные немедленно бок о бок с другими службами помогали раненым, эвакуировали людей в безопасные места и передавали их медикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Смотрите также В Запорожье и Днепре слышны новые взрывы: оккупанты терроризируют дронами

Что известно об атаке на Запорожье?

Утром в воскресенье, 14 декабря, российская оккупационная армия атаковала Запорожье КАБами. Под вражеским ударом оказался супермаркет АТБ в одном из микрорайонов города. В результате по меньшей мере 14 человек ранены, среди них двое спасателей и один полицейский. Также помощь врачей понадобилась шестилетнему ребенку.

Последствия атаки на Запорожье: видео патрульной полиции

Билошицкий отметил, что враг нанес повторные удары во время спасения людей. Именно из-за повторных атак ранения получил патрульный и спасатели.

Какие еще города атаковала Россия?