Після удару патрульні негайно пліч-о-пліч з іншими службами допомагали пораненим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Зранку в неділю, 14 грудня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя КАБами. Під ворожим ударом опинився супермаркет АТБ в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок цього щонайменше 14 людей поранено, серед них двоє рятувальників та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині.
Наслідки атаки на Запоріжжя: відео патрульної поліції
Білошицький зазначив, що ворог завдав повторних ударів під час порятунку людей. Саме через повторні атаки поранення отримав патрульний та рятувальники.
Які ще міста атакувала Росія?
У ніч проти 14 грудня Росія знову масовано вдарила по Одеській області. Внаслідок цього пошкоджено об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Наразі відомостей про постраждалих немає.
Загалом цієї ночі росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" та 138 ударних БпЛА. Повітряні сили України збили/подавили 110 ворожих БпЛА, але зафіксовано влучання ракети та 10 ударних безпілотників на 6 локаціях.
Окрім цього, у Сумах вранці 14 грудня прогриміли вибухи. Після цього у деяких районах почалися перебої зі світлом. У Сумській міській раді згодом зазначили, що у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні, з 10:40 були знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал".