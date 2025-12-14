Також повідомляють про проблеми із водопостачанням. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Блекаут в Одесі: в мережі показали, як живе місто без світла, тепла та води
Що відомо про вибухи та перебої зі світлом у Сумах?
Тривогу у Сумському районі оголосили о 09:55 14 грудня. Спочатку Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на область, а згодом і безпілотник над Сумами.
БпЛА в напрямку міста Суми,
– написали військові о 10:23.
Про вибух у Сумах стало відомо за хвилину до цього. Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.
Через 10 хвилин журналісти написали, що у Сумах у деяких районах зникло світло поза графіками відключень.
У Сумській міській раді згодом зазначили, що, у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні, з 10:40 були знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Наразі енергетики працюють над усуненням проблеми.
"Якщо енергоживлення не вдасться поновити протягом найближчого часу, система водовідведення й водопостачання міста буде переведена на аварійно-резервне живлення. В такому випадку вода в оселі містян сьогодні подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 17:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.
У Сумській міськраді запевнили, що водопостачання у звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Куди Росія била під час атаки вночі 14 грудня?
Повітряні сили розповіли, що російська армія в ніч на 14 грудня запустила по Україні 138 ударних БпЛА та ракету "Іскандер". Під атакою були Північ, Південь та Схід нашої держави.
ППО збила або подавила 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Під ворожим ударом знову опинилася Одеська область. Окупанти пошкодили об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.