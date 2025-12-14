Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу у Запорізькій області та самому місті оголосили о 14:44. Тоді очільник ОВА Іван Федоров попередив про загрозу атаки дронів на область.

Вже близько 14:56 журналісти повідомили про вибухи у місті. Повторні пролунали на Запоріжжі за хвилину, додав Федоров.

У разі оголошення тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти в укриття і перебувати там до відбою небезпеки.

