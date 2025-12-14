Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Какие последствия циничного удара по Запорожью?

Воздушную тревогу в Запорожском районе объявили в 09:50. Уже через полчаса стало известно, что враг атаковал областной центр управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

На место удара сразу прибыли все необходимые службы.

Под вражеским ударом оказался магазин АТБ в жилом квартале Запорожья: помещения разрушены в результате обстрела, а люди сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

По состоянию на 11:10 известно о по меньшей мере шестерых раненых, среди них – ребенок и сотрудник ГСЧС.

Выходной день. Жилой квартал. Вражеский удар,

– написал Иван Федоров.

В ОВА показали последствия обстрела: смотрите видео

Впоследствии россияне продолжили атаковать Запорожье – около 10:40 там снова прогремели взрывы. В ОВА призвали горожан оставаться в укрытиях.

Россияне ударили по супермаркету / Фото: Запорожская ОВА

Россияне продолжают атаковать Украину: последние новости