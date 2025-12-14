Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Какие последствия циничного удара по Запорожью?
Воздушную тревогу в Запорожском районе объявили в 09:50. Уже через полчаса стало известно, что враг атаковал областной центр управляемыми авиационными бомбами (КАБами).
На место удара сразу прибыли все необходимые службы.
Под вражеским ударом оказался магазин АТБ в жилом квартале Запорожья: помещения разрушены в результате обстрела, а люди сейчас получают необходимую медицинскую помощь.
По состоянию на 11:10 известно о по меньшей мере шестерых раненых, среди них – ребенок и сотрудник ГСЧС.
Выходной день. Жилой квартал. Вражеский удар,
– написал Иван Федоров.
В ОВА показали последствия обстрела: смотрите видео
Впоследствии россияне продолжили атаковать Запорожье – около 10:40 там снова прогремели взрывы. В ОВА призвали горожан оставаться в укрытиях.
Россияне ударили по супермаркету / Фото: Запорожская ОВА
Россияне продолжают атаковать Украину: последние новости
В ночь на 14 декабря Россия снова массированно ударила по Одесской области дронами. Оккупанты повредили объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Сейчас сведений о пострадавших нет.
Всего этой ночью россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" (пуски осуществлялись из Ростовской области России) и 138 ударных БПЛА. Около 85 из запущенных дронов – "Шахеды".
Силами ПВО было сбито/подавлено 110 вражеских БпЛА. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БпЛА на 6 локациях.