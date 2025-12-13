Фото и видео из Одессы собрал 24 Канал.
Что происходит в Одессе 13 декабря?
На видео, которые распространяют в интернете, видно, что город темный. Кое-где его освещают разве что фары автомобилей, одиночные фонари или светофоры. Слышно, как гудят генераторы.
Ситуация в Одессе вечером 13 декабря: смотрите видео
Поскольку в городе нет и воды, то люди набирают ее из бюветов. А потому там выстроились длинные очереди. Ранее местные власти говорили, что продолжит работу бюветов до десяти вечера.
Очереди в бювет в Одессе: смотрите видео
Журналисты "Думской" показали кадры из темного города. Они сразу предупредили: ситуация реальная, фотографии не сгенерированы искусственным интеллектом.
Блэкаут в Одессе 13 декабря / Фото "Думская"
Поезда из Одессы задерживаются, но едут
В Укрзализныце рассказали, что на одесском вокзале есть пункт несокрушимости, который постоянно открыт.
"Одесса остается обесточенной, но движение продолжается. Задействованы резервные тепловозы, поэтому есть отклонения от графиков отправки", – написали там.
Задержки поездов из Одессы 13 декабря таковы:
поезд №38 Одесса – Ужгород задерживается на 43 минуты;
поезд №26 Одесса – Ясиня на 59 минут;
поезд №12 Одесса – Львов на 42 минуты;
поезд №78 Одесса – Ковель на 65 минут.
Одесские коммунальщики после российской атаки / Фото со страницы Сергея Лысака
Что надо знать об атаке по Одессе сегодня?
Россияне били по городу всю ночь, а потом утром. Впервые по Одесской области применили "Кинжалы".
Это была одна из самых массированных российских атак по региону. Обстрелы повредили административные и жилые здания, а также объекты энергетической инфраструктуры.
Четыре человека пострадали. Повреждения есть в том числе в исторической части города.
Пока не известно, когда вернутся свет, вода и тепло. Впрочем, энергетики смогли запитать 40 тысяч потребителей.
Еще без света остался город Арциз в Одесской области. Там электричества может не быть неделю.