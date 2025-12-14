Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, которого цитирует LIGA.net.

Смотрите также Путин бредит захватом Одессы: Плетенчук ответил, реально ли высадиться российскому десанту

Какие детали рассказывают в ВМС об атаке на турецкое судно?

Судно Турции под названием VIVA перевозило подсолнечное масло и двигалось в Египет. Атака на него произошла не когда он стоял в порту, а непосредственно в море. Российский дрон-камикадзе ударил в капитанский мостик, где обычно находятся члены экипажа, которые управляют кораблем.

Это уже четвертое морское судно, что за двое суток оказалось под вражеским обстрелом. Это не украинские корабли, а гражданские суда Турции, которые не имеют ничего общего с военными целями.

Если предыдущие три были повреждены в порту, то судно VIVA попало под обстрел в открытом море. Его целенаправленно атаковал дрон-камикадзе. Судно в море, несмотря на свои размеры – это небольшая динамическая цель и чтобы в него попасть надо постараться,

– рассказал Плетенчук.

Поэтому, дрон оккупантов мог готовиться к атаке и целенаправленно атаковать движущийся объект в море. Подобная охота за судами в открытом море происходит не впервые, говорит представитель ВМС. Россия таким образом уже обстреливала корабли, которые находились в водах Украины. Враг в целом повредил более 130 морских судов за время полномасштабной войны. Поэтому подобные атаки – это совсем не новая тактика.

Что предшествовало?