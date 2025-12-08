Попытки задействовать десант не будут успешными. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
Что сказали в ВМС о планах захватить Одессу?
Плетенчук отметил, что подобные сценарии являются нереалистичными. По его словам, десантирование с воздуха сейчас можно назвать "учебником по суициду", ведь со времен Второй мировой войны практически не было успешных операций такого типа. Так же морской десант не является самостоятельной операцией и может осуществляться только в рамках общевойскового наступления при наличии благоприятных условий.
Спикер напомнил, что в 2022 году Россия имела как минимум на пять больших десантных кораблей больше, но даже тогда не смогла провести операцию с выходом к одесскому побережью.
Обратите внимание! В то же время украинские силы береговой обороны за это время существенно усилились, в частности благодаря ракетным комплексам "Нептун".
Плетенчук также обратил внимание на природные барьеры на юге Украины – Днепр, Южный Буг и Тилигульский лиман, которые значительно усложняют возможное продвижение вражеских сил.
По состоянию на сейчас это больше похоже на очередную риторику российского диктатора,
– подытожил спикер.
Что известно о новых фейковых заявлениях россиян?
Российские государственные медиа продолжают распространять ложные заявления Владимира Путина о якобы "обвале" украинского фронта, пытаясь склонить как Запад, так и Украину к уступкам в пользу Кремля. Впрочем, в отчете Института изучения войны (ISW) подчеркивается, что ситуация на фронте остается стабильной.
Очередные заявлениязаявления россиян о прорыве в Лимане. Впрочем, это оказалось фейком. Третий армейский корпус ВСУ успешно отбивает около 40 вражеских штурмов в день, не позволяя противнику зайти в Лиман.
Кроме того, россияне заявляют о вымышленных результатах в районе Волчанска. На самом деле украинские военные удерживают город под своим контролем и эффективно сдерживают наступательные действия противника.