Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Третий армейский корпус ВСУ.

Как россияне врут об успехах в Лимане?

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что их подразделения отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману. По его словам, военные не позволяют противнику зайти в город.

В частности, за последний месяц россияне совершили десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях Лимана – оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.

Украинские военные также обнародовали видео, на котором один из пленных россиян благодарит российского военкора за "слив" их позиций. По его словам, это позволило украинским бойцам оперативно выявить группу: часть оккупантов уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить.

Российский пленный благодарит за "слив" позиций: смотрите видео

За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки России приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах,

– отметил командир 63 ОМБр, полковник Павел Юрчук.

Военные в очередной раз подчеркнули, что Третий армейский корпус продолжает удерживать линию обороны на занятых рубежах.

Что на самом деле происходит в Донецкой области?