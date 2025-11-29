Такие случаи зафиксировали на Лиманском направлении, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Почему россияне идут на штурм без защиты?

В сети появилось видео, на котором видно, как российские солдаты атакуют украинские позиции без базовых средств защиты. Многие из них погибают еще на подходах к лесополосам или окопам – просто не успевают добежать.

Командир 2-го механизированного батальона 66-й бригады Игорь Комок отмечает, что такие случаи перестали быть единичными. Из 20 штурмовых групп, которые недавно шли на штурм, только четыре имели шлемы.

По словам украинских военных, наступления россиян на Лиманском направлении значительно увеличились по количеству – только за последние дни им пришлось отбить десятки атак. Несмотря на огромные потери, Россия пытается прорвать украинские позиции численностью пехоты, часто прикрываясь дронами или используя мотоциклы.

Дмитрий Жмайло, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, объясняет, что отсутствие базовой экипировки у российских солдат свидетельствует об экономических трудностях в России и неумение качественно обеспечить передовую. По информации источников, есть случаи, когда командование противника намеренно забирает броню у солдат в качестве наказания за неповиновение. То есть фактически заставляет идти на почти гарантированную смерть и подбирать оружие с тел убитых.

Украинские военные рассказывают, что некоторых россиян отправляют вперед даже без боевого задания – просят якобы просто донести боеприпасы. Таких во вражеских подразделениях, называют "верблюдами", и большинство из них не возвращается. А часть российских солдат даже не знает, что идет прямо на украинские позиции. Их командование уверяет, что противника впереди якобы нет.

Что известно о потерях врага?