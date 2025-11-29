Такі випадки зафіксували на Лиманському напрямку, пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Чому росіяни йдуть на штурм без захисту?

У мережі з'явилось відео, на якому видно, як російські солдати атакують українські позиції без базових засобів захисту. Багато з них гинуть ще на підходах до лісосмуг чи окопів – просто не встигають добігти.

Командир 2-го механізованого батальйону 66-ї бригади Ігор Комок зазначає, що такі випадки перестали бути поодинокими. З 20 штурмових груп, які нещодавно йшли на штурм, лише чотири мали шоломи.

За словами українських військових, наступи росіян на Лиманському напрямку значно збільшились за кількістю – лише за останні дні їм довелось відбити десятки атак. Попри величезні втрати, Росія намагається прорвати українські позиції чисельністю піхоти, часто прикриваючись дронами або використовуючи мотоцикли.

Дмитро Жмайло, директор Українського центру безпеки та співробітництва, пояснює, що відсутність базової екіпіровки у російських солдатів свідчить про економічні труднощі в Росії та невміння якісно забезпечити передову. За інформацією джерел, є випадки, коли командування противника навмисно забирає броню у солдатів як покарання за непокору. Тобто фактично змушує йти на майже гарантовану смерть і підбирати зброю з тіл убитих.

Українські військові розповідають, що деяких росіян відправляють вперед навіть без бойового завдання – просять нібито просто донести боєприпаси. Таких у ворожих підрозділах, називають "верблюдами", і більшість з них не повертається. А частина російських солдатів навіть не знає, що йде прямо на українські позиції. Їхнє командування запевняє, що противника попереду нібито немає.

Що відомо про втрати ворога?