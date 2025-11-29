Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати ворога на 29 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб,
- танків – 11 381 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15);
- артилерійських систем – 34 733 (+3);
- РСЗВ – 1 550 (+0;
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 430 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106);
- крилатих ракет – 3 995 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 463 (+64);
- спеціальної техніки – 4 010 (+2).
Втрати ворога на 29 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Підрозділи ВМС у взаємодії з підрозділами ССО провели успішну операцію. У результаті на аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління росіян, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також було уражено установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.
Також додамо, що Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за три дні. Вони поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.