Подразделения ВМС во взаимодействии с подразделениями ССО провели успешную операцию . В результате на аэродроме Саки поражен командно-диспетчерский пункт управления россиян, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1. Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

Также добавим, что Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за три дня. Они попали сразу в три дорогостоящие ЗРК противника. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.