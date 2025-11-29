На деяких напрямках вони не лише утримують позиції, а й просуваються вперед. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Дивіться також Просування росіян біля Лимана та контрнаступальні дії ЗСУ: огляд фронту від ISW
Яка ситуація на фронті?
- Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області 27 та 28 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Тоді як українські війська утримали позиції або просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 листопада, свідчать про те, що вони утримують позиції вздовж автомагістралі Т-2104 Вовчанськ – Чугунівка в центрі Вовчанська – районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська.
- Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 27 та 28 листопада, але не просунулися вперед.
Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту / Карти ISW
- Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.
- Російські загарбники продовжували наступальні операції на напрямку Борова 27 та 28 листопада, але не просунулися.
- Проте вони нещодавно мали успіхи на напрямку Слов'янськ – Лиман.
- Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку 27 та 28 листопада, але не досягли підтвердженого просування.
- Окупанти нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 листопада, вказують на те, що вони мали просування у південно-східній Костянтинівці.
- Російські війська продовжували наступальні операції в тактичному районі Добропілля 27 та 28 листопада, але не просунулися вперед.
- Однак вони нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що загарбники мали просування на схід від Мирнограда (на схід від Покровська).
- Росіяни також нещодавно просунулися, а українські війська утримали позиції або також мали просування на Новопавлівському напрямку.
- Окрім цього, російські війська продовжували наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, на напрямку Гуляйполя, на заході Запорізької області 27 та 28 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу.
- 28 листопада окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися.
Яка ситуація на фронті: коротко про головне
Наразі ЗСУ стримують натиск окупантів на полі бою. За даними ISW, Україна здатна зупинити подальше просування ворога і стабілізувати ситуацію на фронті за умови своєчасної військової підтримки партнерів у поєднанні з санкціями.
Однак російські війська мають просування на фронті. Зокрема, нещодавно вони окупували село Зелений Гай у Запорізькій області, а також просунулися біля сіл Високе та Яблукове.