На деяких напрямках вони не лише утримують позиції, а й просуваються вперед. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області 27 та 28 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу.

Тоді як українські війська утримали позиції або просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 листопада, свідчать про те, що вони утримують позиції вздовж автомагістралі Т-2104 Вовчанськ – Чугунівка в центрі Вовчанська – районі, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська.

Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 27 та 28 листопада, але не просунулися вперед.

Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту / Карти ISW

Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Російські загарбники продовжували наступальні операції на напрямку Борова 27 та 28 листопада, але не просунулися.

Проте вони нещодавно мали успіхи на напрямку Слов'янськ – Лиман.

Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку 27 та 28 листопада, але не досягли підтвердженого просування.

Окупанти нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 листопада, вказують на те, що вони мали просування у південно-східній Костянтинівці.

Російські війська продовжували наступальні операції в тактичному районі Добропілля 27 та 28 листопада, але не просунулися вперед.

Однак вони нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що загарбники мали просування на схід від Мирнограда (на схід від Покровська).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що загарбники мали просування на схід від Мирнограда (на схід від Покровська). Росіяни також нещодавно просунулися, а українські війська утримали позиції або також мали просування на Новопавлівському напрямку.

Окрім цього, російські війська продовжували наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, на напрямку Гуляйполя, на заході Запорізької області 27 та 28 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу.

28 листопада окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися.

