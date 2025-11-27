Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

Аналітики DeepState повідомили, що російським окупантам удалося просунутися у Запорізькій області.

Ворог окупував Зелений Гай – село у Михайло-Лукашівській сільській громаді Запорізького району. Також російські загарбники просунулися біля Високого – село у Роздольській сільській громаді Василівського району.

Противник тисне на Запоріжжі: дивіться на мапі DeepState

Крім того, російські військові просунулися біля Яблукового – села у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району.

Аналітики зафіксували просування росіян: дивіться на мапі DeepState

Що відомо про останні новини про зміни на фронті?