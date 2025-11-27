Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Як змінилася лінія фронту?
Аналітики DeepState повідомили, що російським окупантам удалося просунутися у Запорізькій області.
Ворог окупував Зелений Гай – село у Михайло-Лукашівській сільській громаді Запорізького району. Також російські загарбники просунулися біля Високого – село у Роздольській сільській громаді Василівського району.
Противник тисне на Запоріжжі: дивіться на мапі DeepState
Крім того, російські військові просунулися біля Яблукового – села у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району.
Аналітики зафіксували просування росіян: дивіться на мапі DeepState
Що відомо про останні новини про зміни на фронті?
До слова, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни здійснили 156 штурмів на позиції захисників України на кількох напрямках за добу 25 листопада, включаючи Гуляйпільський та Олександрівський.
На Покровському напрямку за добу відбулося 52 штурми, де українські захисники успішно зупиняють агресора.