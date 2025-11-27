Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
Аналитики DeepState сообщили, что российским оккупантам удалось продвинуться в Запорожской области.
Враг оккупировал Зеленый Гай – село в Михайло-Лукашевской сельской общине Запорожского района. Также российские захватчики продвинулись возле Высокого – село в Роздольской сельской громаде Васильевского района.
Кроме того, российские военные продвинулись возле Яблочного – села в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района.
Что известно о последних новостях об изменениях на фронте?
К слову, аналитики Института изучения войны сообщали, что российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.
По данным Генштаба ВСУ, россияне совершили 156 штурмов на позиции защитников Украины на нескольких направлениях за сутки 25 ноября, включая Гуляйпольский и Александровский.
На Покровском направлении за сутки произошло 52 штурма, где украинские защитники успешно останавливают агрессора.