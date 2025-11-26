Горячее всего было на Покровском, Гуляйпольском и Александровском направлениях, пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте 26 ноября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях враг пытался штурмовать украинские позиции 3 раза. Кроме того, оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 16 управляемых бомб и осуществили 181 обстрел, 3 из которых – с РСЗО.

Также трижды наступал враг на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково и Каменки.

На Купянском направлении состоялось 4 боестолкновения. Украинские силы успешно отбили атаки врага вблизи населенных пунктов Петропавловка, Купянск и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские военные зафиксировали 5 атак. Враг пытался зайти в тыл защитников вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское и Лиман.

На Славянском направлении состоялось 11 штурмов врага в районах Серебрянки, Ямполя, Дроновки, Выемки и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении оккупанты пытались прорваться только раз у Часового Яра.

На Константиновском направлении, одном из самых горячих, российская армия осуществила 20 попыток прорыва украинских позиций. Враг пытался продвинуться в районах Плещеевки, Клебан-Быка, Константиновки, Щербиновки, Иванополье, Русиного Яра, Софиевки и в направлениях Николайполье и Новопавловки.

На Покровском направлении бои не утихают – за эти сутки вражеские силы провели 52 штурма в районах населенных пунктов Шахово, Уют, Новое Шахово, Дорожное, Вольное, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Зверево, Удачное, Гришино, Молодецкое, Муравка, Филиал. Украинские защитники успешно останавливают агрессора на этом участке фронта.

На Александровском направлении противник провел 13 атак на украинское войско. Враг пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Вороное, Вербовое, Сосновка, Привольное, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении россияне 16 раз пытались зайти в направлениях Доброполье и Гуляйполя, вблизи Веселого, Затишья, Зеленого Гая и Высокого, однако украинские защитники им в очередной раз помешали.

На Ореховском и на Приднепровском направлениях зафиксировано лишь одно наступление врага.

На Волынском и на Полесском направлениях признаков формирования наступательных действий вражеских подразделений не зафиксировано.

Что еще известно о ситуации на фронте?