Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что российские оккупанты давно рассматривали Запорожское направление для дальнейших атак. Сейчас враг осуществляет там наступательные действия.
Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю
Какая цель врага на Запорожском направлении?
Как отметил Маломуж, сейчас основная задача оккупантов на этом направлении – захватить населенные пункты, чтобы приблизиться к Запорожью. Также россияне продолжают бить по людям, энергетике и промышленной инфраструктуре.
Оккупанты накопили резервы на Запорожском направлении. Сейчас они пытаются прорваться в направлении Гуляйполя, Малой Токмачки и так далее,
– сказал Маломуж.
Силам обороны Украины важно наносить удары на опережение. Уже были примеры, когда наши защитники успешно уничтожали резервы врага на этом участке фронта.
Какая ситуация возле Гуляйполя: смотрите карту боевых действий
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 25 ноября Россия потеряла более 1 миллиона 167 тысяч личного состава. Также Силы обороны Украины уже уничтожили 11368 российских танков, 23624 боевых бронированных машин и т.д.
- Военные эксперты отмечают, что Украине важно удержать Гуляйполе Запорожской области. Они рассказали о возможных угрозах в результате потери этого населенного пункта.
- Российские военные начали рассказывать, что на Запорожское направление якобы перебрасывают войска КНДР. Однако пока нет подтверждений, действительно ли туда направили северокорейских оккупантов.