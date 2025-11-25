Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что российские оккупанты давно рассматривали Запорожское направление для дальнейших атак. Сейчас враг осуществляет там наступательные действия.

Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Какая цель врага на Запорожском направлении?

Как отметил Маломуж, сейчас основная задача оккупантов на этом направлении – захватить населенные пункты, чтобы приблизиться к Запорожью. Также россияне продолжают бить по людям, энергетике и промышленной инфраструктуре.

Оккупанты накопили резервы на Запорожском направлении. Сейчас они пытаются прорваться в направлении Гуляйполя, Малой Токмачки и так далее,

– сказал Маломуж.

Силам обороны Украины важно наносить удары на опережение. Уже были примеры, когда наши защитники успешно уничтожали резервы врага на этом участке фронта.

Какая ситуация возле Гуляйполя: смотрите карту боевых действий

Ситуация на фронте: кратко