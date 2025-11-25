Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що російські окупанти давно розглядали Запорізький напрямок для подальших атак. Зараз ворог здійснює там наступальні дії.
Дивіться також Росіяни просуваються в Покровську, зайшли на околиці Сіверська і готують штурм Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень
Яка ціль ворога на Запорізькому напрямку?
Як наголосив Маломуж, зараз основне завдання окупантів на цьому напрямку – захопити населені пункти, щоб наблизитися до Запоріжжя. Також росіяни продовжують бити по людях, енергетиці та промисловій інфраструктурі.
Окупанти накопичили резерви на Запорізькому напрямку. Зараз вони намагаються прорватися в напрямку Гуляйполя, Малої Токмачки та так далі,
– сказав Маломуж.
Силам оборони України важливо завдавати ударів на випередження. Вже були приклади, коли наші захисники успішно знищували резерви ворога на цій ділянці фронту.
Яка ситуація біля Гуляйполя: дивіться карту бойових дій
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 25 листопада Росія втратила понад 1 мільйон 167 тисяч особового складу. Також Сили оборони України вже знищили 11368 російських танків, 23624 бойових броньованих машин тощо.
- Військові експерти наголошують, що Україні важливо втримати Гуляйполе Запорізької області. Вони розповіли про можливі загрози внаслідок втрати цього населеного пункту.
- Російські воєнкори почали розповідати, що на Запорізький напрямок буцімто перекидають війська КНДР. Однак поки немає підтверджень, чи дійсно туди направили північнокорейських окупантів.