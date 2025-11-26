Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю
Как изменилась ситуация на фронте?
- Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали на Сумском и Курском направлениях, в частности на северо-запад от Сум вблизи Рыжевки, на север от города Сумы вблизи Андреевки и на северо-восток от Сум вблизи Варачино и Юнаковки.
- Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулся вперед. Захватчики атаковали на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.
- Российские войска продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед.
- Армия Кремля продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигла.
- Вражеские силы продолжали наступать к востоку от Боровой вблизи Надежды и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, но не продвинулись вперед.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Армия Кремля продолжила наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигла.
- Вражеские силы продолжали наступать к востоку от Боровой вблизи Надежды и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Славянско-Лиманском и на Северском направлениях, а также на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты проводили наступательные действия в тактическом районе Доброполья, но не продвинулись вперед.
- Россияне продолжили наступательные операции на Покровском направлении, на Великомихайловском направлении и на Гуляйпольском направлении, но прогресса не достигли.
- Однако российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 25 ноября, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись на юго-западную окраину Новопавловки.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
Всего в течение суток 25 ноября зафиксировано 156 боевых столкновений. Согласно данным Генштаба ВСУ, агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб.
Кроме этого, враг совершил 4 494 обстрела, из них 153 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 925 дронов-камикадзе.
На днях аналитики Deep State сообщали, что вражеские силы продвинулись вблизи Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке.