Нещодавні наступальні дії Сил оборони можуть уповільнити російське просування до Покровська, хоча ситуація там залишається складною. Упродовж доби українські війська просунулися біля Гуляйполя, а російські – поблизу Лимана. Про актуальні події на фронті пише 24 Канал із посиланням на дані ISW.

Яке становище на основних напрямках бойових дій?

На Сумщині російські війська атакували в районах населених пунктів Андріївка, Варачине та Юнаківки, завдаючи ударів дронами "Герань-2" по мостах української логістики. Водночас українські сили проводили контратаки. Повідомляється, що Росія готує додаткові підрозділи до штурмових дій.

Росія продовжує наступальні дії біля Вовчанська, Липців та Вильчі на Харківському напрямку, але підтверджених просувань немає. В районі Великого Бурлука тривають бої без значних змін лінії фронту.

Окупанти просунулися в центральній частині Куп'янська, однак їхні сили в місті ризикують бути відрізаними через вузький коридор постачання. Також Росія активізує атаки навколо Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки. Сили оборони України утримують раніше здобуті позиції біля Богуславки в напрямку Борової.

На Лиманському напрямку росіяни просунулися в районі Ямполя й наблизилися до Сіверського Дінця. Росія концентрує великі сили (25-та ЗВА) для тиску на Лиман з напрямків Ямполя та Озерного. Штурми продовжуються вздовж усього фронту навколо Лимана.

Тривають російські атаки без підтверджених успіхів і в напрямку Сіверська. Загарбники б'ють по українських шляхах постачання з району Слов'янська.

Бої точаться також навколо Костянтинівки, Часового Яру та на підступах до Дружківки, втім просувань росіян на цьому відтинку фронту не зафіксовано.

На Добропільському напрямку Росія атакує біля Шахового, Нового Шахового та Вільного, але без успіхів.

Напруженою залишається ситуація біля Покровська. Ворог намагається просунутися біля Мирнограда, Удачного та Покровська; українські сили проводять контратаки та завдали ударів по скупченнях російської живої сили.

У районі Новопавлівки російські сили намагаються розширити "зону ураження" дронами, ведуть наступальні дії, але без підтвердженого просування.

На Гуляйпільському напрямку українські війська просунулися до траси Т-0401. Росія заявляє про локальні просування, але підтверджень немає. Ситуація напружена, бої тривають.

Росія продовжує тиск на Запорізький напрямок. Там противник атакує поблизу Новоданилівки та Новоандріївки, але не просувається. Є дані про значні втрати одного з російських батальйонів.

На Херсонщині Росія здійснила обмежені атаки біля Антонівського мосту, без змін лінії фронту.

