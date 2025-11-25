Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

Дивіться також У Росії – неспокійна ніч: в одному з міст ракета ППО влетіла в будинок, момент потрапив на відео

Що відомо про атаку на Росію?

Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ із Силами безпеки й оборони уразили далекобійними безпілотниками низку військових та логістичних об’єктів морського порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї.

За даними джерел, сталося влучання по інфраструктурі нафтотермінала, внаслідок чого пошкоджено нафтоналивні стендери та маніфольди, і по позиціях систем російської протиповітряної оборони С-300/С-400.

Вибухи у Росії: дивіться відео

Попередньо, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази. Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі.

Постраждала цивільна інфраструктура: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)

На відео видно неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" у житлові будинки. Відомо, що порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та головною базою Чорноморського флоту.

СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи Росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

