Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які наслідки атаки на Росію?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Таганрозі Ростовської області вдалося уразити Авіаремонтний завод "ТАНТК імені Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва безпілотників "Молнія" – "Атлант Аеро".

Внаслідок удару по першому заводу, ймовірно, уражено експериментальний літак А-60. Також це підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Крім вищезгаданого, українські сили завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс", розташованого у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї Росії.

За попередніми даними, у Новоросійську вдалося уразити нафтові стендери, це пристрої наливу або зливу нафти до танкерів. Також під ударом, імовірно, опинилася пускова установка зі складу ЗРК С-400.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил Росії триватиме до повного припинення російської збройної агресії Росії проти України,

– резюмували у Генштабі.

Яких втрат завдали ворогу раніше?