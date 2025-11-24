Уночі жителі Кстово скаржилися на вибухи, а Нижегородський аеропорт закривали з метою безпеки, передає 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Що відомо про атаку дронів на Кстово?
За словами Андрющенка, у період між 01:00 та 03:00 Кстово було під масованою атакою українських дронів. У місті чули щонайменше 10 вибухів.
Імовірною ціллю атаки були НПЗ "Лукойл-Ніжньогороднефтеоргсинтез" та нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово". Обидва об'єкти раніше опинялися під ударами України.
Довідка: Нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, низку вуглеводневих фракцій, а також компоненти для вибухівки. "ЛУКОЙЛ – Нижегороднафтооргсинтез" – це один з провідних НПЗ Росії. За даними журналістів, НПЗ є важливим для забезпечення Московського регіону. Встановлена потужність первинної переробки нафти становить близько 17 мільйонів тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продуктів: автомобільні, авіаційні та дизельні палива, нафтобітуми, парафіни тощо.
Також вибухи лунали у Бєлгородській, Воронезькій областях та Краснодарському краї. Гучно було і над Донецьком, Маріуполем та приазовською частиною Запорізької області.
Як бахкало у Кстово вночі: дивіться відео
Тим часом у російському міноборони заявили, що уночі тамтешня ППО знешкодила 93 українські безпілотники:
- 45 – над Бєлгородської областю;
- 9 – над Краснодарським краєм;
- 7 – над Нижегородською областю;
- 4 – над Воронезькою областю;
- 20 – над акваторією Чорного моря;
- 8 – над акваторією Азовського моря.
Які наслідки останніх ударів по Росії?
- У ніч проти 23 листопада дрони атакували Краснодарський край Росії. Вибухи пролунали в Анапі та Новоросійську. Імовірно, під ударом могла опинитися база Чорноморського флоту.
- У ніч проти 22 листопада безпілотники уразили Сизранський нафтопереробний завод.
- Уночі 20 листопада Сили оборони України в черговий раз завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу, спричинивши пожежу. Українські сили також вдарили по скупченню російських військ на окупованій території Донецької області.