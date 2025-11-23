Перші безпілотники зайшли в Краснодарський край ще після 12 ночі за Києвом. Близько 3:00 загроза посилилася, а згодом ще й повідомили про звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням російські телеграм-канали, зокрема на опозиційний Astra та їхні моніторингові ресурси.
Що відомо про тривожну ніч у Краснодарському краї?
За даними телеграм-каналу Mash, 8 – 10 вибухів пролунали над Анапою та Новоросійськом. Пропагандисти переконують, що начебто працювала "пе-ве-о" та "все знищила".
Водночас місцеві їм розповіли, що від вибухів "тремтіли вікна". Гучно було з боку Чорного моря. Раніше партизанський рух "Атеш" заявляв, що БпЛА рухаються у бік бази Чорноморського флоту у Новоросійську.
Цікаво, що жителі Новоросійська вже приготувалися не спати. Зокрема, в одному з телеграм-каналів поцікавилися, чи є такі, кому вранці на роботу. Водночас там додали: виспатися навряд чи вийде. Також о 4:55 за місцевим часом не спала Анапа – там лунала сирена.
4:55 Анапа не спить – містом прокотилася сирена: дивіться відео
Крім того, вибухи чули жителі ще одного міста – Слов'янська-на-Кубані. Перед цим у Краснодарському краї лунали звуки сирени, що сповіщали про повітряну небезпеку. Крім того, обмеження на прийом і випуск повітряних суден ввели в аеропортах Краснодара та Геленджика.
Де ще було гучно?
Напередодні ввечері вибухи чули різні міста Криму.
Зокрема, неспокійно було у Новофедорівці, Качі, Гвардійському та Октябрському.
У Новофедорівці розташований аеродром "Саки", на якому базуються винищувачі Су-27 і зберігаються "Шахеди". А неподалік Гвардійського аеропорт Сімферополь.