Первые беспилотники зашли в Краснодарский край еще после 12 ночи по Киеву. Около 3:00 угроза усилилась, а потом еще и сообщили о звуках взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы, в частности на оппозиционный Astra и их мониторинговые ресурсы.

Кстати В оккупированной Донецкой области исчез свет: дроны могли атаковать подстанцию ​​"Южная" и не только

Что известно о тревожной ночи в Краснодарском крае?

По данным телеграм-канала Mash, 8 – 10 взрывов прогремели над Анапой и Новороссийском. Пропагандисты убеждают, что якобы работала "пе-ве-о" и "все уничтожила".

В то же время местные им рассказали, что от взрывов "дрожали окна". Громко было со стороны Черного моря. Ранее партизанское движение "Атеш" заявляло, что БпЛА движутся в сторону базы Черноморского флота в Новороссийске.

Интересно, что жители Новороссийска уже приготовились не спать. В частности, в одном из телеграм-каналов поинтересовались, есть ли такие, кому утром на работу. В то же время там добавили: выспаться вряд ли получится. Также в 4:55 по местному времени не спала Анапа – там раздавалась сирена.

4:55 Анапа не спит – по городу прокатилась сирена: смотрите видео

Кроме того, взрывы слышали жители еще одного города – Славянска-на-Кубани. Перед этим в Краснодарском крае раздавались звуки сирены, извещавшие о воздушной опасности. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Где еще было шумно?