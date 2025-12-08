Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Bloomberg.

Что сказал Зеленский об оккупированных территориях?

Президент Украины объяснил, что элементы текущего мирного плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", в частности это касается предоставления гарантий безопасности и территорий.

По его словам, в рамках переговоров до сих пор не достигли согласия относительно Донецкой и Луганской областей. Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, в первую очередь от США.

Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу,

– заявил он.

Издание констатирует, что соответствующее заявление прозвучало после обвинений в его сторону от президента США Дональда Трампа относительно того, что украинский лидер не прочитал какое-то его "предложение".