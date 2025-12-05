В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался в интервью Sky News, что даже не рассматривает сценарий, при котором Украина должна отдать свои территории России, пишет 24 Канал.

Как Сырский видит справедливый мир для Украины?

Сырский считает, что сейчас приоритетной задачей является защита украинской земли и ее населения.

Понятно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит – передать нашу землю? Именно поэтому мы и воюем: чтобы не отдавать нашу территорию,

– добавил он.

В то же время главнокомандующий ВСУ отметил, что любые переговоры о мире могут происходить только при условии прекращения огня и остановки боевых действий в течение нынешней линии фронта. Также он подчеркнул, что Россия использует мирные переговоры как "прикрытие", продолжая наступательные действия для захвата большей части украинских земель.

По информации издания, Сырский четко дал понять, что украинские военные будут продолжать борьбу за территории в случае провала дипломатических договоренностей и предупредил, что от этой борьбы зависит судьба всей Европы.

Сырский говорит, что даже не предполагает варианта передачи Донецкой и Луганской области оккупантам.

По моему мнению, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без отказа от территории. Это означает остановку вдоль нынешней линии соприкосновения,

– подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, любой другой формат мира для Украины был бы не справедливым и неприемлемым.

Что известно о переговорах в США?