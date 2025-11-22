Вибухи також завітали в Саратов. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на телеграм-канали ASTRA та SHOT.

Що відомо про вибухову ніч у Саратовській області?

Очевидці розповідають, що над Сизранню було чути гул, а гучні звуки надходили з північної частини. За їхніми словами, у бік міста з району Волги на низькій висоті рухалися дрони, а в небі з'являлися спалахи.

Попередньо, системи протиповітряної оборони збивають безпілотники. Офіційної інформації про інцидент наразі немає.

Схожа ситуація склалася й у Саратові та Енгельсі, де місцеві мешканці чули серію гучних "хлопків". За попередніми даними, ППО намагалася відбити атаку безпілотних літальних апаратів.

Місцеві жителі розповіли, що на півночі та в центральних районах пролунало близько п'яти вибухів, а в небі було видно яскраві спалахи.

Через гучномовці лунали сирени та заклики відійти від вікон і перейти в безпечні місця.

Пізніше очевидці повідомили, що кількість вибухів могла сягати вже близько шістнадцяти.

