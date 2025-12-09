Під тиском війни та в умовах стрімкої цифрової трансформації українські підприємці стикаються з нестачею доступних ресурсів, а особливо українською мовою. Європейська ініціатива "Академія EU4Digital" спрямована на розвиток цифрових навичок малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства, за допомогою практичних, адаптованих до місцевих умов та безкоштовних онлайн курсів.

Експерт Академії EU4Digital Майкл Еріксон розповів 24 Каналу, як будувався курс "Цифровізація бізнесу" та які результати Академія вже приносить українським підприємцям.

Також 24 Канал поспілкувався з українським підприємцем Дмитром Ковальчуком, який допоміг створити курс для Академії щодо цифрової трансформації бізнесу та поділився своїм досвідом співзасновника MAXSport, дизайнера, конструктора та технолога з виробництва спортивного одягу.

Уроки з України для Академії EU4Digital

Український виробник спортивного одягу MAXSport, заснований у 2017 році Дмитром Ковальчуком та його дружиною, пройшов шлях від "ручного" пошиття одягу до виробництва, заснованого на процесах та даних.

Команда поділилася цим досвідом у межах Академії EU4Digital – ініціативи, фінансованої ЄС. Дмитро був одним із співавторів курсу, він транслював власні уроки трансформації – від впровадження облікових систем та CRM до 3D-моделювання та припасування планів з AI на сайті компанії.

Для мене це була несподіванка: зателефонували, сказали, що планують курс і беруть інтерв’ю, аби навчати малий бізнес цифровізації. Спочатку я навіть не знав, що розповідати – для мене те, що ми впроваджуємо, уже буденність. Воно важке, але ми до нього йдемо, і здавалося, що так у всіх. Потім зрозумів: далеко не всі малі бізнеси наважуються на діджиталізацію – бояться, це потребує ресурсів, часу, інколи чималих грошей (особливо якщо йдеться про програмне забезпечення). Після цього інтерв’ю я по-іншому подивився на проблему збоку й побачив: треба рухатися далі та розвивати нові проєкти, бо лише діджиталізація дозволяє нам ставати з великим бізнесом на рівних.

Експерт EU4Digital Майкл Еріксон підкреслює, що в країнах Східного партнерства, зокрема в Україні, багато МСП досі мають труднощі з базовими цифровими навичками – від онлайн-продажів і створення контенту до маркетингових інструментів та безпеки.

Саме тому ми створили Академію EU4Digital – щоб заповнити цю прогалину шляхом надання практичних, зрозумілих навчальних матеріалів, адаптованих до потреб МСП у регіоні.



Тетяна Ковальчук / Фото 24 Каналу

MAXSport ініціювала перехід на цифрові інструменти, коли обсяг замовлень починав випереджати ручні процеси. За словами Дмитра, найстрашніше, коли все зроблено технологічно, але "трапляються провали в управлінні та плануванні". Тому компанія поступово вибудовувала цифрову стратегію для бізнесу:

Операційний контур: "BAS Small Business" для введення замовлень, складу, залишків та контролю виконання.

Клієнтський контур: CRM для SLA контролю відповідей менеджерів (коли менеджерів більше «без CRM вже неможливо адекватно вести процес»).

Маркетинг та комунікації: сайт з інтерактивним вибором розміру, Instagram та Facebook, реклама через Meta Ads, ліди – у KEY CRM.

Проєктування та дизайн: JULIVI CAD, Adobe Layout Suite та Clo3D для 3D-візуалізації; Плоттер для виведення креслення.

Спільна робота та зберігання: MS Office, OneDrive як версійне хмарне середовище; власний сервер для віддаленої роботи та BAS; Гігабітний оптоволоконний інтернет.

R&D: вже другий рік практикується 3D-моделювання одягу, що скорочує цикл запуску нових моделей та дозволяє перевірити реалізованість ідеї ще до появи фізичних зразків.

На горизонті – інтеграція визначення розмірів фотографій за допомогою штучного інтелекту у співпраці з румунським стартапом для зниження помилок під час вимірювання для віддалених замовлень.



Дмитро Ковальчук / Фото 24 Каналу

Компанія росте без місяців, що "просідають". Загальна екосистема виробництва та підрядників охоплює близько 25 осіб. Війна вплинула на роботу: допомагають партнери з резервного друку у різних містах, генератори, акумулятори, ізоляція виробництва та енергозбереження. Основна увага приділяється стійкості та наступності.

Ми запровадили хмарне середовище (OneDrive), через яке все передаємо й зберігаємо – нічого не втрачається; якщо хтось помилився зі збереженням, можна відкотити. "Ми плануємо використовувати цю систему (зняття вимірювань за фотографіями), щоб значно знизити похибки з розмірами.



Адаптивний одяг MAXSport / Фото 24 Каналу

Для МСП, які тільки-но починають, Дмитро радить почати "хоч би з Excel": оцифрувати процедури, накопичити дані, зрозуміти, які таблиці дійсно потрібні – а потім вибрати готові рішення і доопрацювати їх під себе.

Ми вдосконалили BAS, тому що стандартна версія, на жаль, не покривала наші ключові потреби.

Готовий одяг / Фото 24 Каналу

Для підприємців: з чого почати

Курс "Цифровізація бізнесу" задуманий як зручний старт: після нього учасники роблять "перші впевнені кроки" – від виявлення можливостей зростання до найпростіших планів автоматизації та цифрових стратегій. Під час навчання слухачі налаштовують інструменти для щоденної ефективності: месенджери для бізнес-комунікацій, безкоштовні утиліти підвищення продуктивності, базові практики кібербезпеки.

На відміну від багатьох схожих онлайн-курсів, наш фокусується на практичних кроках та регіональній актуальності. Він орієнтований на прості, доступні рішення, що дають миттєвий результат. EU4Digital створила курс спеціально для малого та середнього бізнесу, який тільки розпочинає свою цифрову трансформацію, шляхом надання покрокових інструкцій, які зрозумілі навіть людям без досвіду.

Особлива увага приділяється регіональному контексту та мовній доступності: приклади та інструменти прив'язані до українського ринку, весь курс доступний українською мовою, а тренінг підкріплює реальні історії українських та молдавських підприємців – із чіткими настановами "що працює, а чого краще уникати". Також незабаром курс стане доступним на українській платформі онлайн навчання Prometheus.

У довгостроковій перспективі курс допомагає малим та середнім підприємствам стати стійкішими: автоматизація економить час та гроші; систематична присутність у соціальних мережах зміцнює відносини з клієнтами; аналіз даних про продаж покращує прийняття стратегічних рішень.

У воєнний час окремий модуль присвячений простим, але ефективним крокам щодо кіберзахисту та збереження даних.



Програмне забезпечення / Фото 24 Каналу

Інші доступні курси

Досвід MAXSport підтверджує важливість Академії, яка вже опублікувала декілька безкоштовних практичних курсів, адаптованих до потреб малого бізнесу:

Основи цифрового маркетингу. Курс розроблено Digital Marketing Institute – провідним світовим постачальником курсів з цифрового маркетингу. Цей курс допомагає побудувати цифрову присутність з нуля: від розуміння ключових каналів до практичних кроків у роботі з контентом та рекламою. Ви навчетеся створювати структурований фреймворк для SMM/Meta Ads, побудова воронки та вимірювання ефекту для масштабування того, що вже працює.

Електронна комерція на торгових майданчиках ЄС. Курс пояснює, як вийти на маркетплейси ЄС (Amazon, eBay, Allegro), зареєструватися, виставити товари та організувати процеси. Для виробника з далекими продажами по всій країні це "міст" на нові ринки та диверсифікація каналів.

Кібербезпека. Курс рзороблено MinnaLearn – провідним постачальником курсів зі штучного інтелекту/цифрових технологій. Програма дає базові, але критично важливі навички кібергігієни: захист облікових записів та даних, антифішинг, управління ризиками в Інтернеті. В умовах війни та регулярних форс-мажорів в Україні йдеться безпосередньо про безперервність бізнесу та довіру клієнтів.

Загалом EU4Digital повідомляє, що курси Академії розроблені з урахуванням регіональної актуальності та локалізації для країн Східного партнерства, у тому числі українською мовою, що робить їх максимально доступними для всіх громадян.



Обладнання на виробництві / Фото 24 Каналу

Безкоштовні ресурси у відкритому доступі

Академія планує запустити курс "Цифровізація бізнесу" на платформі Prometheus для ширшого охоплення в Україні, а також продовжувати локалізацію та створення спеціалізованих галузевих модулів.

Наша мета – зробити навчання максимально доступним. Наступним великим кроком для курсу "Цифровізація бізнесу" стане його запуск на Prometheus, одній із найбільших та найнадійніших освітніх платформ в Україні. Це партнерство допоможе нам охопити більше підприємців та запропонувати звичне та зручне середовище навчання для українських користувачів.



В офісі компанії / Фото 24 Каналу

Кейс MAXSport показує, як систематичне впровадження цифрових інструментів – від CRM та бухгалтерії до 3D-моделювання та штучного інтелекту – зміцнює операційну дисципліну, прискорює розробку продуктів та знижує кількість помилок.

Академія EU4Digital, фінансована ЄС та безкоштовна, закриває ключові освітні "прогалини" для МСП в Україні: надає локалізовані, покрокові та практичні курси з цифрового маркетингу, електронної комерції та кібербезпеки – саме ті компетенції, які допомагають їм пережити війну та зростати на європейських ринках.



Дмитро Ковальчук на виробництві / Фото 24 Каналу