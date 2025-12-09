Под давлением войны и в условиях стремительной цифровой трансформации украинские предприниматели сталкиваются с нехваткой доступных ресурсов, а особенно на украинском языке. Европейская инициатива "Академия EU4Digital" направлена на развитие цифровых навыков малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства, с помощью практических, адаптированных к местным условиям и бесплатных онлайн курсов.

Эксперт Академии EU4Digital Майкл Эриксон рассказал 24 Каналу, как строился курс "Цифровизация бизнеса" и какие результаты Академия уже приносит украинским предпринимателям.

Также 24 Канал пообщался с украинским предпринимателем Дмитрием Ковальчуком, который помог создать курс для Академии по цифровой трансформации бизнеса и поделился своим опытом соучредителя MAXSport, дизайнера, конструктора и технолога по производству спортивной одежды.

Уроки из Украины для Академии EU4Digital

Украинский производитель спортивной одежды MAXSport, основанный в 2017 году Дмитрием Ковальчуком и его женой, прошел путь от "ручного" пошива одежды до производства, основанного на процессах и данных.

Команда поделилась этим опытом в рамках Академии EU4Digital – инициативы, финансируемой ЕС. Дмитрий был одним из соавторов курса, он транслировал собственные уроки трансформации – от внедрения учетных систем и CRM до 3D-моделирования и подгонки планов с AI на сайте компании.

Для меня это была неожиданность: позвонили, сказали, что планируют курс и берут интервью, чтобы обучать малый бизнес цифровизации. Сначала я даже не знал, что рассказывать – для меня то, что мы внедряем, уже обыденность. Оно тяжелое, но мы к нему идем, и казалось, что так у всех. Потом понял: далеко не все малые бизнесы решаются на диджитализацию – боятся, это требует ресурсов, времени, иногда немалых денег (особенно если речь идет о программном обеспечении). После этого интервью я по-другому посмотрел на проблему со стороны и увидел: надо двигаться дальше и развивать новые проекты, потому что только диджитализация позволяет нам становиться с крупным бизнесом на равных.

Эксперт EU4Digital Майкл Эриксон подчеркивает, что в странах Восточного партнерства, в частности в Украине, многие МСП до сих пор испытывают трудности с базовыми цифровыми навыками – от онлайн-продаж и создания контента до маркетинговых инструментов и безопасности.

Именно поэтому мы создали Академию EU4Digital – чтобы заполнить этот пробел путем предоставления практических, понятных учебных материалов, адаптированных к потребностям МСП в регионе.



Татьяна Ковальчук / Фото 24 Канала

MAXSport инициировала переход на цифровые инструменты, когда объем заказов начинал опережать ручные процессы. По словам Дмитрия, самое страшное, когда все сделано технологически, но "случаются провалы в управлении и планировании". Поэтому компания постепенно выстраивала цифровую стратегию для бизнеса:

Операционный контур: "BAS Small Business" для ввода заказов, склада, остатков и контроля выполнения.

Клиентский контур: CRM для SLA контроля ответов менеджеров (когда менеджеров больше "без CRM уже невозможно адекватно вести процесс").

Маркетинг и коммуникации: сайт с интерактивным выбором размера, Instagram и Facebook, реклама через Meta Ads, лиды – в KEY CRM.

Проектирование и дизайн: JULIVI CAD, Adobe Layout Suite и Clo3D для 3D-визуализации; Плоттер для вывода чертежа.

Совместная работа и хранение: MS Office, OneDrive как версионная облачная среда; собственный сервер для удаленной работы и BAS; Гигабитный оптоволоконный интернет.

R&D: уже второй год практикуется 3D-моделирование одежды, что сокращает цикл запуска новых моделей и позволяет проверить реализуемость идеи еще до появления физических образцов.

На горизонте – интеграция определения размеров фотографий с помощью искусственного интеллекта в сотрудничестве с румынским стартапом для снижения ошибок при измерении для удаленных заказов.



Дмитрий Ковальчук / Фото 24 Канала

Компания растет без "проседающих" месяцев,. Общая экосистема производства и подрядчиков охватывает около 25 человек. Война повлияла на работу: помогают партнеры по резервной печати в разных городах, генераторы, аккумуляторы, изоляция производства и энергосбережение. Основное внимание уделяется устойчивости и преемственности.

Мы ввели облачную среду (OneDrive), через которое все передаем и сохраняем – ничего не теряется; если кто-то ошибся с сохранением, можно откатить. "Мы планируем использовать эту систему (снятие измерений по фотографиям), чтобы значительно снизить погрешности с размерами.



Адаптивная одежда MAXSport / Фото 24 Канала

Для МСП, которые только начинают, Дмитрий советует начать "хотя бы с Excel": оцифровать процедуры, накопить данные, понять, какие таблицы действительно нужны – а потом выбрать готовые решения и доработать их под себя.

Мы усовершенствовали BAS, потому что стандартная версия, к сожалению, не покрывала наши ключевые потребности.

Готовая одежда / Фото 24 Канала

Для предпринимателей: с чего начать

Курс "Цифровизация бизнеса" задуман как удобный старт: после него участники делают "первые уверенные шаги" – от выявления возможностей роста до простейших планов автоматизации и цифровых стратегий. Во время обучения слушатели настраивают инструменты для ежедневной эффективности: мессенджеры для бизнес-коммуникаций, бесплатные утилиты повышения производительности, базовые практики кибербезопасности.

В отличие от многих похожих онлайн-курсов, наш фокусируется на практических шагах и региональной актуальности. Он ориентирован на простые, доступные решения, дающие мгновенный результат. EU4Digital создала курс специально для малого и среднего бизнеса, который только начинает свою цифровую трансформацию, путем предоставления пошаговых инструкций, которые понятны даже людям без опыта.

Особое внимание уделяется региональному контексту и языковой доступности: примеры и инструменты привязаны к украинскому рынку, весь курс доступен на украинском языке, а тренинг подкрепляет реальные истории украинских и молдавских предпринимателей – с четкими установками "что работает, а чего лучше избегать". Также вскоре курс станет доступным на украинской платформе онлайн обучения Prometheus.

В долгосрочной перспективе курс помогает малым и средним предприятиям стать более устойчивыми: автоматизация экономит время и деньги; систематическое присутствие в социальных сетях укрепляет отношения с клиентами; анализ данных о продажах улучшает принятие стратегических решений.

В военное время отдельный модуль посвящен простым, но эффективным шагам по киберзащите и сохранению данных.



Программное обеспечение / Фото 24 Канала

Другие доступные курсы

Опыт MAXSport подтверждает важность Академии, которая уже опубликовала несколько бесплатных практических курсов, адаптированных к потребностям малого бизнеса:

Основы цифрового маркетинга. Курс разработан Digital Marketing Institute – ведущим мировым поставщиком курсов по цифровому маркетингу. Этот курс помогает построить цифровое присутствие с нуля: от понимания ключевых каналов до практических шагов в работе с контентом и рекламой. Вы научитесь создавать структурированный фреймворк для SMM/Meta Ads, построение воронки и измерения эффекта для масштабирования того, что уже работает.

Электронная коммерция на торговых площадках ЕС. Курс объясняет, как выйти на маркетплейсы ЕС (Amazon, eBay, Allegro), зарегистрироваться, выставить товары и организовать процессы. Для производителя с дальними продажами по всей стране это "мост" на новые рынки и диверсификация каналов.

Кибербезопасность. Курс разработан MinnaLearn – ведущим поставщиком курсов по искусственному интеллекту/цифровым технологиям. Программа дает базовые, но критически важные навыки кибергигиены: защита учетных записей и данных, антифишинг, управление рисками в Интернете. В условиях войны и регулярных форс-мажоров в Украине речь идет непосредственно о непрерывности бизнеса и доверии клиентов.

В общем EU4Digital сообщает, что курсы Академии разработаны с учетом региональной актуальности и локализации для стран Восточного партнерства, в том числе на украинском языке, что делает их максимально доступными для всех граждан.



Оборудование на производстве / Фото 24 Канала

Бесплатные ресурсы в открытом доступе

Академия планирует запустить курс "Цифровизация бизнеса" на платформе Prometheus для более широкого охвата в Украине, а также продолжать локализацию и создание специализированных отраслевых модулей.

Наша цель – сделать обучение максимально доступным. Следующим большим шагом для курса "Цифровизация бизнеса" станет его запуск на Prometheus, одной из крупнейших и самых надежных образовательных платформ в Украине. Это партнерство поможет нам охватить больше предпринимателей и предложить привычную и удобную среду обучения для украинских пользователей.



В офисе компании / Фото 24 Канала

Кейс MAXSport показывает, как систематическое внедрение цифровых инструментов – от CRM и бухгалтерии до 3D-моделирования и искусственного интеллекта – укрепляет операционную дисциплину, ускоряет разработку продуктов и снижает количество ошибок.

Академия EU4Digital, финансируемая ЕС и бесплатная, закрывает ключевые образовательные "пробелы" для МСП в Украине: предоставляет локализованные, пошаговые и практические курсы по цифровому маркетингу, электронной коммерции и кибербезопасности – именно те компетенции, которые помогают им пережить войну и расти на европейских рынках.



Дмитрий Ковальчук на производстве / Фото 24 Канала