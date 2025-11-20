Гучні вибухи в Рязанській області почули місцеві близько 03:00 в різних частинах міста. Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Дивіться також "Летить прямо на НПЗ": дрони вдарили по Краснодарському краю в Росії

Де в Росії чули вибухи цієї ночі?

Російські ресурси повідомляють про активну роботу сил ППО та нібито збиті повітряні цілі у Рязанській області. Місцеві жителі чули нібито понад 10 вибухів. За попередніми даними, після атаки на території одного з підприємств сталось загоряння. Постраждалих немає. Водночас офіційної інформації щодо наслідків атаки поки не оприлюднювали.

Пожежа на підприємстві в Рязані: дивіться відео

"Хлопки" також чули у Новомосковську Тульської області. Місцеві повідомляли про 5 – 7 гучних вибухів близько 02:30 ночі та звуки прильоту безпілотників. За їхніми словами, БпЛА рухались у напрямку Москви. Відомо, що у регіоні оголошували повітряну тривогу, а згодом російська влада заявила про нібито знищення семи безпілотників силами ППО. Даних про руйнування чи постраждалих немає.

Крім того, у Рильську Курської області місцеві жителі повідомляли про "приліт" по енергетичній підстанції. Після вибуху там виникла пожежа, а навколишні райони залишились без електропостачання. Росіяни скаржаться на відсутність світла та перебої з комунікаціями.



Місцеві повідомляють про пожежу на підстанції / Фото Supernova+



Пожежа на підстанції в Рильську / Фото Supernova+

Куди раніше прилітали українські дрони?