Гучні вибухи в Рязанській області почули місцеві близько 03:00 в різних частинах міста. Про це пише 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.
Дивіться також "Летить прямо на НПЗ": дрони вдарили по Краснодарському краю в Росії
Де в Росії чули вибухи цієї ночі?
Російські ресурси повідомляють про активну роботу сил ППО та нібито збиті повітряні цілі у Рязанській області. Місцеві жителі чули нібито понад 10 вибухів. За попередніми даними, після атаки на території одного з підприємств сталось загоряння. Постраждалих немає. Водночас офіційної інформації щодо наслідків атаки поки не оприлюднювали.
Пожежа на підприємстві в Рязані: дивіться відео
"Хлопки" також чули у Новомосковську Тульської області. Місцеві повідомляли про 5 – 7 гучних вибухів близько 02:30 ночі та звуки прильоту безпілотників. За їхніми словами, БпЛА рухались у напрямку Москви. Відомо, що у регіоні оголошували повітряну тривогу, а згодом російська влада заявила про нібито знищення семи безпілотників силами ППО. Даних про руйнування чи постраждалих немає.
Крім того, у Рильську Курської області місцеві жителі повідомляли про "приліт" по енергетичній підстанції. Після вибуху там виникла пожежа, а навколишні райони залишились без електропостачання. Росіяни скаржаться на відсутність світла та перебої з комунікаціями.
Місцеві повідомляють про пожежу на підстанції / Фото Supernova+
Пожежа на підстанції в Рильську / Фото Supernova+
Куди раніше прилітали українські дрони?
18 листопада Україна атакувала Росію американськими ракетами ATACMS.
Удар по Воронезькій області 18 листопада став першим публічним оголошенням про такі атаки від початку другого терміну Трампа.
Генштаб ЗСУ підтвердив точковий удар далекобійними ракетами, зокрема ATACMS, але без деталей, тим часом російські канали показали роботу ППО у Воронезькій області.