Громкие взрывы в Рязанской области услышали местные около 03:00 в разных частях города. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Где в России слышали взрывы этой ночью?

Российские ресурсы сообщают об активной работе сил ПВО и якобы сбитых воздушных целях в Рязанской области. Местные жители слышали якобы более 10 взрывов. По предварительным данным, после атаки на территории одного из предприятий произошло возгорание. Пострадавших нет. В то же время официальной информации о последствиях атаки пока не обнародовали.

Пожар на предприятии в Рязани: смотрите видео

"Хлопки" также слышали в Новомосковске Тульской области. Местные сообщали о 5 – 7 громких взрывах около 02:30 ночи и звуки прилета беспилотников. По их словам, БпЛА двигались в направлении Москвы. Известно, что в регионе объявляли воздушную тревогу, а впоследствии российские власти заявили о якобы уничтожении семи беспилотников силами ПВО. Данных о разрушениях или пострадавших нет.

Кроме того, в Рыльске Курской области местные жители сообщали о "прилете" по энергетической подстанции. После взрыва там возник пожар, а окружающие районы остались без электроснабжения. Россияне жалуются на отсутствие света и перебои с коммуникациями.



Местные сообщают о пожаре на подстанции / Фото Supernova+



Пожар на подстанции в Рыльске / Фото Supernova+

